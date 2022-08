Dodelijk ongeval op A12 aan uitrit in Zandvliet

Rond half 11 vanmorgen is er een dodelijk ongeval gebeurd op de uitrit van de A12 in Zandvliet, in de richting van Nederland. Een auto die de uitrit had genomen, week om een nog onduidelijke reden plots uit naar links, terug de autoweg op. Daarbij botste de auto tegen de stalen vangrail tussen de A12 en de uitrit. De bestuurder is daarna met zijn hoofd tegen een stalen constructie terechtgekomen. De man van 66 jaar was op slag dood. Een passagier die ook in de auto zat, raakte lichtgewond.