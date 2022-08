Eerste tafeldruiven van het seizoen worden geknipt in Tervuren en overhandigd aan tv-kok Loïc Van Impe

Om de tafeldruif nog meer in de kijker te zetten lanceert Toerisme Vlaams-Brabant, samen met de gemeenten Tervuren, Hoeilaart, Bertem, Huldenberg en Overijse, het project ‘Druiventro(t)s, een seizoen vol pittige activiteiten.

“De Druivenstreek heeft talrijke troeven”, zegt Gunther Coppens. “Het seizoen van de tafeldruif loopt immers van augustus tot oktober. De Druiventro(t)s-activiteiten variëren van thematische druivenwandelingen, fietstochten en bezoeken bij de serristen tot de befaamde jaarlijkse druivenfeesten. Het is een mooie en unieke streek in Vlaams-Brabant. We willen de serristen in de kijker zetten want zij hebben toch dit landschap vorm gegeven.”