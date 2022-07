Fotograaf Walter De Mulder (89) overleden, chroniqueur van het dagelijks leven

Walter De Mulder, een monument van de Belgische fotografie, is overleden op zijn 89e. De Mulder werkte voor kranten en bladen als Het Volk, De Standaard, De Bond - het blad van de Gezinsbond - en in het buitenland Stern of Die Zeit. Drie van zijn foto’s werden opgenomen in de World Press-catalogus; hij kreeg de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn hele oeuvre en gaf jaren les aan Sint-Lucas in Brussel en Gent.