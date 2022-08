GAIA wordt 30 jaar en trakteert Genkenaren op Stadsplein met veganistische vol-au-vent

GAIA ondertekende het afgelopen jaar met een meerderheid van de supermarktketens in België het Better Chicken Commitment. Daarmee verbinden supermarkten zich ertoe om vanaf 2026 geen plofkip meer aan te bieden in hun rekken, maar vlees van kippen die een beter leven krijgen. Maar over producten waar kip in verwerkt zit, zoals vol-au-vent, kipsalade, kip curry of chikcen nuggets bijvoorbeeld hebben de supermarktketens tot nu toe geen Commitment ondertekend.