Gemeente Heuvelland legt tijdelijk kampvuurverbod op

Vanaf vandaag is het verboden voor jeugdbewegingen die op kamp zijn in Heuvelland om een kampvuur te maken. De gemeente legt het verbod op na de grote brand woensdagnamiddag op het tarweveld in de Dikkebusstraat in Loker bij Heuvelland. "Het vuur verspreidde zich razendsnel. In tien minuten tijd stond een strook van meer dan 150 meter stro in brand", vertelt waarnemend burgemeester Bart Vanacker (Gemeentebelangen).

De brand is toen niet ontstaan door een kampvuur, maar Vanacker wil de veiligheid van de kampen garanderen. "Door de aanhoudende droogte geldt een verbod tot acht augustus op alle kampvuren. De jeugdbewegingen die een kampvuur hebben aangevraagd, kregen eerst een goedkeuring, maar die is nu weer ingetrokken", vertelt Vanacker. Op dit moment zijn er tien jeugdkampen in Heuvelland. De jeugdbewegingen die een kampvuur gepland hadden, werden opgebeld en gecontacteerd via e-mail. Op de terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos geldt al sinds 18 juli een rook- en kampvuurverbod.