Geschorste cipier in gevangenis van Hasselt mag weer aan het werk, staking voorlopig afgewend

Voorlopig zijn er dus geen acties gepland. "Voorlopig toch", zegt Muyters. "Want we zullen natuurlijk opvolgen of de werkpunten die we hadden doorgegeven door de directie worden opgevolgd, zoals het verkleinen van de kloof tussen de directie en de cipiers. Over een maand zullen we dat evalueren."

Volgens de vakbonden worden de cipiers alsmaar vaker het slachtoffer van agressie, en worden ze niet gesteund worden door de directie.