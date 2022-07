"Dramatisch pijnlijk, ondraaglijk zelfs": Steven getuigt over zijn besmetting met apenpokken

Dat is niet voor iedereen het geval, beseft Steven. “Ik heb dit in de best mogelijke omstandigheden moeten ondergaan: verschillende mensen rondom mij werken in de gezondheidszorg, mijn partner was begripvol, we leven in een groot huis met twee slaapkamers en wc’s, ik kon alle medicatie en behandelingen betalen. En dan nog verging ik van de pijn. Iemand die geen toegang tot zulke voorzieningen heeft of dit in zijn eentje moet doorstaan, dat lijkt mij ontzettend eenzaam.”