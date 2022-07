Grote brand bij containerverhuurbedrijf in Roeselare, buurt moet ramen en deuren gesloten houden

De brandweer vraagt aan buurtbewoners van de Trakelweg in Roeselare om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is massaal ter plaatse om te blussen, maar het vuur is nog niet onder controle. De zwarte rookwolk is tot ver te zien.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is ook niet duidelijk of alle werknemers van Sidegro de site veilig hebben verlaten.