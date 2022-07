Huis kopen? Jongeren moeten nu al gemiddeld 57.000 euro eigen middelen kunnen ophoesten

Vaak is het voor die groep mensen enkel haalbaar om een woning te kopen van een lagere kwaliteit of een huis dat minder goed gelegen is. "Als je een woning moet kopen die minder goed geïsoleerd is en je belandt in een energiecrisis, zoals we die nu kennen, stijgen de energiekosten", merkt Vanden Houte bovendien op. "En dan neemt daar het risico op wanbetaling weer toe." Een woning kopen verder van een stad kan dan weer extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld om te pendelen naar het werk.