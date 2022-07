In Oostende zijn er deze zomer veel loslopende honden op het strand, maar in Nieuwpoort geen enkele

Honden lopen natuurlijk liever zonder leiband, maar in juli en augustus zijn er maar weinig stranden waarop dat mag. Er zijn vijf badplaatsen waar dat mag. Meestal gaat het om meer afgelegen stranden waar er maar weinig toerisme is. In Knokke-Heist is dat het stuk strand tot aan de grens met Nederland, in De Panne het stuk strand tot aan de Franse grens en in Middelkerke het strand tussen de laatste redderspost en de grens met Oostende. In De Haan mogen honden de hele dag los lopen op de stranden die niet bewaakt worden door redders. In Oostende mogen honden op zowat alle stranden zonder leiband lopen maar enkel ’s morgens (tot 10 uur) en ’s avonds (na 20 uur). Op de oosteroever in Oostende is er een zone waar honden zelfs het hele jaar en 24 uur op 24 vrij mogen lopen. Dat is de zone tussen de redderspost en de grens met Bredene.