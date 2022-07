Instagram draait grondige vernieuwing terug na kritiek van gebruikers

Ook wat je te zien krijgt, is veranderd: meer advertenties, meer Reels (korte filmpjes die je op allerlei manieren kan bewerken) en meer voorgestelde berichten van accounts waarvan Instagram denkt dat je interesse hebt om ze te volgen. Dat Instagram de inspiratie heeft gehaald bij het populaire videoplatform TikTok is overduidelijk.

CEO Adam Mosseri slaat in een interview met technologienieuwssite Platformer mea culpa. De komende twee weken zullen de vernieuwingen teruggedraaid worden. Foto's zullen niet meer openen over het volledige scherm en ook het aantal aanbevolen berichten in de app zal verminderd worden.

"Ik ben blij dat we het risico hebben genomen met de vernieuwing. Als we niet af en toe de bal misslaan, betekent dat dat we niet groot genoeg of niet gewaagd genoeg durven denken. Maar het is duidelijk dat we nu een grote stap terug moeten zetten", zegt Mosseri.