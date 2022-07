Landbouwer uit Houthulst die drinkwater steelt voor gewassen op heterdaad betrapt

De afgelopen weken hebben veel landbouwers het moeilijk om hun akkers te onderhouden door het algemene oppompverbod in West-Vlaanderen. Eén landbouwer uit Houthulst vond toch een oplossing voor het probleem. Hij tapte ’s nachts rechtstreeks drinkbaar water uit een waterleiding en pompte het over naar zijn eigen opslagtanks en putten. Op die manier kon hij zijn gewassen blijven besproeien.

Dankzij het speurwerk van enkele inspecteurs kon De Watergroep, die water levert aan Vlaamse gezinnen, de dief betrappen. De afgelopen vier weken kwamen meerdere meldingen binnen over een mogelijk waterlek. “We hadden een vermoeden van een illegale waterafname in Houthulst”, zegt woordvoerster Brigitte Van Damme, “We monitoren onze waterleidingen en het waterverbruik zorgvuldig. Bij onregelmatig nachtverbruik krijgen we een signaal binnen. Meestal wijst overmatig nachtverbruik op een lek of diefstal, maar doordat het water vooral ’s nachts werd afgetapt wees alles in de richting van een diefstal.”