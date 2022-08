Mechelen Beach gaat van start op nieuwe locatie

Vanaf vandaag wordt het Douaneplein of Transit M in Mechelen omgevormd tot Mechelen Beach. Dat is een jaarlijks stadsstrand waar twee weken lang tal van activiteiten georganiseerd worden. De afgelopen 20 jaar gebeurde dat nog op de Grote Markt. "Ergens is het jammer dat de locatie veranderd is, maar anderzijds heeft het ook veel voordelen", zegt Maarten Fontaine van Mechelen Beach vzw. "We hebben het hier leuk aangekleed met veel zand, palmbomen en een graffitimuur. En we kunnen nu ook een week langer blijven, wat toch een extra troef is."