Reis van minister van Buitenlandse Zaken Lahbib naar de Krim werd betaald door Russische festivalorganisatie

Lahbib reisde in juli vorig jaar naar de Krim, het Oekraïense schiereiland dat sinds 2014 bezet wordt door Rusland, om daar een theaterfestival bij te wonen. De toenmalige cultuurjournaliste bij de RTBF ging via Rusland naar de Krim, wat verboden is in Oekraïne en zou kunnen betekenen dat het land haar de toegang ontzegt.