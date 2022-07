Jongeren laten de auto vaker aan de kant staan

Welke vervoersmiddelen winnen aan aandeel? Het openbaar vervoer, dat tijdens de pandemie sterk was terugggelopen, is opnieuw populairder geworden. In de eerste zes maanden van 2022 werd bijna 11 procent van de kilometers met het openbaar vervoer afgelegd. Dat is bijna evenveel als voor de pandemie (12 procent in 2019). Bij de jongeren is dat net geen 16 procent.

De elektrische fiets wint enorm aan populariteit. In 2017 zei slechts 3 procent een elektrische fiets te gebruiken, ten opzichte van 5 procent in 2019 en 7 procent in de eerste helft van 2022. De e-bike blijft het populairst bij de 55-plussers. In Vlaanderen worden bijna evenveel kilometers afgelegd met een elektrische fiets als met een gewone fiets. Ook de speedpedelec en de elektrische step maken opgang, al gaat het nog om beperkte cijfers.