Mysteries ontrafeld: is de ruimte van Antwerpen of behoort ze tot de parking?

Niet alleen in het verleden of in de toekomst, maar ook nu hebben we invloed op de ruimte. Antwerp Space uit Hoboken is een van de grootste bedrijven in Europa die communicatieapparatuur maakt voor onderzoek in het heelal. "In het Internationaal Ruimtestation (ISS) gebruiken ze onze datamodems voor onderzoek", zegt Koen Puimège van Antwerp Space.