Mysteries ontrafeld: Wie heeft Tina Turner opgepikt toen ze stond te liften op de Brusselse Ring?

"Mijn broer was taxichauffeur en had die avond net mensen afgezet aan de luchthaven", gaat Luc verder. "Aan de afrit Ternat zag hij mensen die stonden te zwaaien. Hij dacht dat er iets gebeurd was en dus stopte hij. "Er stond daar een vrouw met veel haar", vertelde mijn broer nog. En de chauffeur van Tina vroeg of het mogelijk was om haar naar Denderleeuw te brengen omdat ze daar moest optreden. Marc heeft dat gedaan, maar het was een beetje vreemd voor hem. Hij kon eerst niet geloven dat het Tina Turner was. Onderweg heeft ze zich wel voorgesteld, maar mijn broer heeft weinig gezegd. "Ik ken geen Engels, ik heb gewoon een beetje yes, yes en no, no gezegd", vertelde hij me. En toen ze bij de tv-studio aankwamen stonden enkele mensen te zwaaien en te roepen: "Ja, ze is er!""