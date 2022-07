Waarom ook VS-president Joe Biden niet wil dat partijgenoot en parlementsvoorzitter Nancy Pelosi naar Taiwan reist

In Taiwan verwelkomen ze uiteraard wel een mogelijk bezoek van Pelosi. Elke steun - zeker uit Amerikaanse hoek - wordt daar toegejuicht. Deze week zijn er ook militaire oefeningen om klaar te zijn voor een scenario waarbij China een militaire aanval uitvoert op Taiwan. Het eiland is sterk afhankelijk van de VS als het om verdediging gaat. Volgens het Amerikaanse Taiwan Relations Act is de VS verplicht Taiwan militair te steunen als het wordt aangevallen. Voor de oorlog in Oekraïne betekende dat het leveren van wapens, maar sindsdien is president Biden veel meer uitgesproken over wat dat betekent, namelijk ook Amerikaanse soldaten sturen naar Taiwan ter verdediging.