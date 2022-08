Nieuwpoort vraagt Belgisch leger om geen loden kogels meer te gebruiken tijdens oefeningen

Deze week kondigde federaal minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een actieplan aan om zwerfvuil aan en op zee aan te pakken. Het plan bevat 25 actiepunten. Eén van de nieuwe regels is een verbod op vislood voor hengelaars. Maar die stof zit even goed in de kogels die defensie nu gebruikt voor oefeningen, zoals bij het militair domein van Lombardsijde, en ook die komen in zee terecht, vindt Kris Vandecasteele in Nieuwpoort: "Ik had graag gezien in dat plan dat die loden kogels niet meer zouden gebruikt worden. Eens die in zee terecht komen, worden die niet opgeruimd. Als de hengelaars geen lood meer mogen gebruiken, dan vind ik dat dat ook zo moet zijn voor de militairen."