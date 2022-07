Noord-Korea viert 69 jaar wapenstilstand, maar dreigt wel om zelf nucleaire wapens in te zetten

In Noord-Korea wordt de 69e verjaardag van de wapenstilstand gevierd die in 1953 een einde maakte aan de Koreaanse Oorlog. Traditioneel gaat deze "Dag van de overwinning" gepaard met een parade en toespraken van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In zo'n toespraak benadrukte hij dat zijn land bereid is een nucleaire confrontatie aan te gaan met de Verenigde Staten en Zuid-Korea als dat nodig blijkt.