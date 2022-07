Opnieuw blokkeren boze Nederlandse boeren snelwegen met asbest en mest, ongevallen door blokkades

Op de A7 tussen Groningen en Drachten, gebeurde omstreeks 2.45 uur een ongeval met meerdere voertuigen door de blokkade, daar lagen onder meer autobanden op de weg. Niemand raakte gewond.



Een uur later gebeurde er opnieuw een ongeval ter hoogte van Frieschepalen. Op de A7 zijn op- en afritten bij Frieschepalen afgesloten.



Op de A7 ter hoogte van Medemblik werd asbest gestort, meldde Rijkswaterstaat. Er werden onder meer strobalen in brand gestoken, pas wanneer de brand werd geblust, stelde men vast dat er ook asbest was gedumpt. "Het is niet duidelijk om hoeveel asbest het gaat en hoelang het opruimen gaat duren", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook hier is een deel van de A7 afgesloten.