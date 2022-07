Hongaarse premier Orbán verdedigt uitspraken over "rassenvermenging": "Onze beschaving moet behouden blijven"

Orbán benadrukt dat hij de cultuur van zijn land wil verdedigen tegen invloeden van buitenaf. "Ik wil niet dat Hongarije een immigratieland wordt en ik wil niet dat migratie sterker wordt in Hongarije", zo klinkt het. "Ik heb dit standpunt altijd ingenomen en ik zal dat blijven doen."

De premier voegt toe dat zijn uitdrukkingen in Hongarije "beschaafd" bevonden worden. "Soms spreek ik op een manier die verkeerd begrepen kan worden, maar ik heb de bondskanselier gevraagd om de informatie in een culturele context te plaatsen", zei Orbán. "In Hongarije vormen deze uitdrukkingen een cultureel, beschaafd standpunt."

Volgens de Hongaarse premier is dat standpunt bovendien niet gebaseerd op biologie, maar ook op cultuur. "Dit is voor ons geen raciale kwestie. Dit is een kwestie van cultuur. Het is heel eenvoudig, onze beschaving moet behouden blijven zoals ze nu is." Zijn controversiële uitspraak over "rassenvermenging" herhalen, doet Orbán niet.