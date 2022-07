Tienduizenden fans tekenen petitie om geschrapte afleveringen "F.C. De Kampioenen" terug te halen

Bij de jongeren was het beeld iets meer verdeeld. Bij de Instagramposts van nws.nws.nws over "F.C. De Kampioenen" zijn er duidelijk drie kampen waar te nemen: een groep jongeren is voor de schrapping, een andere groep is tegen en de laatste groep is niet geïnteresseerd in de reeks en heeft geen mening over de schrapping.

Wat ook daar opviel, was de toon van de reacties, die vaak niet door de beugel kon. Bij de post over de petitie van Simon heeft de jongerenredactie zelfs besloten om de reacties uit te schakelen. "Het is het meest besproken onderwerp op onze feed in weken: op een avond tijd kwamen er meer dan 800 reacties onder de post, waaronder heel wat persoonlijke aanvallen", vertelt journalist Simon Vermeulen van de jongerenredactie.

"De toon is ontzettend bits en er is weinig begrip voor een andere mening. Het toont aan dat dit over meer gaat dan enkel "F.C. De Kampioenen". Nws.nws.nws wil een veilige omgeving zijn waar iedereen haar, zijn of hun mening kan geven zonder dat gescholden wordt. Vandaar hebben we besloten de reacties uit te zetten. Dat hebben we nog maar één keer eerder gedaan in de drie jaar dat we bestaan, en dat is dus heel uitzonderlijk."