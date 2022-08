Pluktuin ’t Goed ter Heule in Menen strijdt tegen aanhoudende droogte

Justine Dewitte is eigenares van de biologische boerderij ’t Goed Ter Heule in Lauwe, een deelgemeente van Menen. Door de aanhoudende droogte moeten ook zij creatief op zoek naar oplossingen om de gewassen in de pluktuin te onderhouden. “Door het weer is het soms spannend. De gewassen groeien minder snel en het is goed opletten wanneer we nieuwe gewassen kunnen aanplanten”, vertelt Justine.

De afgelopen weken viel er weinig regen, waardoor Justine beroep moest doen op het regenwater uit haar vijver om de planten water te geven. “Het water uit onze vijver is ondertussen op. We pompen dus water uit bevaarbare wateren waar het wel nog is toegelaten. Met een lange darm vullen we het water opnieuw bij, maar dat is een grote kost, “zegt ze, “Daarom spreken we af met andere boeren in de buurt om ook hun water bij te vullen, op die manier delen we dan de kosten”.

Toch brengt de droogte niet alleen nadelen met zich mee. “Wij zijn bioboeren. Dat wil zeggen dat we al het onkruid mechanisch moeten verwijderen met machines of met de hand. Door de droogte groeit er veel minder onkruid, waardoor we dit jaar minder aan onkruidbestrijding moeten doen”, besluit Justine.