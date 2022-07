Politie heeft hele klus om wallaby te vangen in Kortenberg, tweede dier nog op de loop in Herent

Rond 22 uur gisterenavond kreeg de noodcentrale 101 melding van een loslopende kangoeroe. Omdat de wallaby zich zo snel verplaatste, was het voor de politie HerKo een hele klus om het dier te kunnen lokaliseren. Het is pas omstreeks 4 uur ’s nachts dat het dier kon worden opgemerkt door de politieploegen.

“Het was een niet alledaagse tussenkomst”, zegt persofficier Nick Gyselinck. “We kregen heel wat oproepen binnen zodat we het dier toch wel wat konden volgen. Uiteindelijk is een bestuurster zo slim geweest om het dier vanop afstand met haar wagen te volgen. Zo is de politie uiteindelijk dicht tot bij het dier kunnen komen. Met de hulp van Animal Rescue Service kon het dier uiteindelijk worden gevat in een tuin van een woning in de Meerbeekstraat in Erps-Kwerps.”