Na Stromae en Max Colombie nu ook Shawn Mendes: waarom artiesten bezwijken onder de mentale druk

"Het is in ieder geval niet zo dat artiesten een bepaalde persoonlijkheid hebben waardoor er een link is met depressie, burn-out of een ander mentaal probleem", vult Verschaeve aan. "Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wel is het zo dat iemand die artistiek of creatief is per definitie meer met zijn of haar gevoelens bezig is. Ze uiten die in hun songteksten bijvoorbeeld."