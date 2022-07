Restaurant in Glabbeek geeft luxeweekend cadeau voor gouden tip die naar nieuw personeel leidt

De horeca heeft het steeds moelijker om personeel te vinden. Het Italiaans restaurant Vin'Osteria 55 in Glabbeek is sinds 2020 open en sindsdien zijn ze al op zoek naar personeel, onder andere naar een poetshulp maar ook naar een zaalmedewerker. Volgens zaakvoerster Ann-Michelle Boddaer is het sinds corona erg moeilijk om nieuwe mensen te vinden.

“Het is een helse zoektocht, het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg”, zegt Ann-Michelle. “Voor corona hebben we nooit problemen gehad om personeel te vinden, maar sinds corona is dat echt een drama. Ik denk dat mensen gewoon andere jobs doen. De overheid helpt ook niet echt, want mensen die niet werken worden te veel gepamperd. Dat maakt dat mensen die werk zoeken, niet echt gehaast zijn.”