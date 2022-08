Scoutsleden uit Wemmel keren vervroegd terug van zomerkamp door buikvirus

Een honderdtal leden van de scoutsgroep Egmont Orion uit Wemmel is twee dagen vroeger moeten terugkeren van hun kamp in Straimont, in de provincie Luxemburg. Oorzaak is wellicht een darminfectie veroorzaakt door een virus. "Verschillende leden waren ziek geworden", zegt hoofdleider Tanguy Vanden Berghen. "Ze werden misselijk, moesten braken en kregen diarree. Daarom hebben we besloten om geen risico's te nemen en ons kamp vroeger te stoppen", vertelt Tanguy.