Sensoa start gerichte campagne tegen het apenpokkenvirus in homosekshoreca

Het campagnebeeld toont de twee symptomen die kunnen optreden bij een besmetting van het apenpokkenvirus. "Ofwel kan je blaasjes of letsels hebben in de buurt van of op de geslachtsdelen. Daarnaast kan je gewoon koorts maken en geen blaasjes of letsels hebben", legt Cruyssaert uit.

Sensoa heeft beslist om enkel campagne te voeren in de homosekshoreca. "Het is zo dat de apenpokkenepidemie zich vooral voordoet bij homomannen met vaak wisselende seksuele contacten. We willen die mensen bereiken met de campagne. Vorige week zijn we begonnen met het verspreiden van affiches en kleine kaartjes, zowel in het Nederlands en het Engels. Die worden verspreid in homosekshoreca. Dat zijn horecazaken of sauna’s waar homomannen seks kunnen hebben."

Mocht blijken dat de apenpokkenepidemie zich uitbreidt, zal Sensoa de communicatiestrategie aanpassen.