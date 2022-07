Sint-Truiden heeft als eerste Vlaamse stad alle openbare verlichting vervangen door ledverlichting

"Het voordeel van die Led-verlichting is vooral dat ze zuiniger is", zegt schepen Johan Mas (Open VLD). "Zeker in tijden waarin stroom veel duurder wordt." Het is ook een primeur voor Vlaanderen, gaat waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) verder. "We zijn de eerste stad die haar volledig verlichtingspark omgezet heeft in ledverlichting, en dat in nog geen drie jaar tijd."

En dat heeft zowel voor het milieu als voor de stadsklas voordelen. Ingrid Kempeneers: "We verbruikten in 2019 2,5 miljoen kWh elektriciteit voor de verlichting, we gaan nu naar 1,7 miljoen. We stootten toen 600.00 kg CO2 uit, nu nog 400.000." Daardoor kan de stad 160.000 euro op jaarbasis besparen, besluit Kempeneers.