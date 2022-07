Wat na het vuur? Hoe de natuur in Spanje zich herstelt na de hevige natuurbranden

Zuiderse landen zijn altijd al gevoeliger geweest voor natuurbranden. Door de klimaatverandering gebeuren de branden echter frequenter en steeds vroeger. In de buurt van Granada was er dit jaar een bosbrand begin mei. "Mei is erg vroeg voor een bosbrand. Dat gebeurt steeds vaker omwille van de klimaatverandering", vertelt Jorge.

En dat is niet zonder risico, want de zaadjes die na een brand in de grond achterblijven, hebben water nodig om tot bomen uit te groeien. Doordat die branden nu steeds vroeger in het jaar plaatsvinden, groeit de kans dat zaadjes niet langer kunnen kiemen door een tekort aan water.