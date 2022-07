Spilindex alweer overschreden door inflatie: uitkeringen en lonen overheidspersoneel stijgen met 2 procent

Vooral door de hoge energie- en voedselprijzen is het leven de voorbije maand weer een stuk duurder geworden. De inflatie is deze maand juli dan wel lichtjes gedaald, maar is met 9,62 procent nog altijd erg hoog.

Dat betekent dat het leven bijna 10 procent duurder is dan een jaar geleden. De maand voordien bedroeg de inflatie nog 9,65 procent, het hoogste niveau in zowat 40 jaar. Om de koopkracht dan enigszins te behouden, worden de pensioenen, uitkeringen en lonen automatisch geïndexeerd.

Volgens het Planbureau zal de spilindex ook in december worden overschreden. Met de overschrijdingen van in februari en april erbij zou de teller daarmee voor dit jaar op vier komen, het is geleden van 1982 dat dat nog gebeurd is.

Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan overigens omhoog met de inflatie. Een hoge inflatie betekent ook dat de meeste lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.