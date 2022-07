18 maanden cel voor man die bekende spoedverpleger in ziekenhuis in Merksem aanviel

Vanlee en de onthaalmedewerkster begonnen de rolstoel in de richting van de uitgang te duwen, maar dat was niet naar de zin van de man. Hij stond recht en ging neus aan neus met de vrouw staan, waarop Vanlee tussenbeide kwam. De beklaagde gaf de verpleegkundige een harde duw, die daarna tegen de deur vloog Vervolgens werd hij in een wurggreep gehouden. De onthaalmedewerkster riep de hulp van collega's in, die Vanlee konden bevrijden. Ze hielden de beklaagden in bedwang tot de politie arriveerde. Vanlee was door het incident tien dagen arbeidsongeschikt.