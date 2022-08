Stad Brussel straft drie standhouders op Zuidfoor omdat ze geen geluidsmeter hebben

"De Zuidfoor bestaat al meer dan 140 jaar en blijft één van de belangrijkste evenementen van de Brusselse zomer. Als zodanig moet het met de stad mee evolueren en moeten we ervoor zorgen dat de Zuidfoor geïntegreerd en leefbaar is in zijn stedelijke omgeving", aldus schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi). “Daarom stellen wij regels op die passend zijn en moeten worden toegepast wanneer dat nodig is."