Streetartist schildert bewoners van Marke op betonnen wanden in ecotunnel

“Het kunstwerk vertelt de inwoners iets over het soortenrijkdom van de natuur die dicht bij ons ligt”, vertelt Bert Herrewyn, schepen van Natuur in Kortrijk. “Diversiteit is belangrijk, en met deze ecotunnel houden we die mee in stand. Een afgeschermde strook onder de tunnel werd ingericht om de doorsteek van heel wat diersoorten mogelijk te maken. En het levert resultaat op, want het aantal fatale ongevallen op de E403 met overstekende dieren is sinds de ingebruikname van de tunnel flink afgenomen.”