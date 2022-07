Studenten KU Leuven en Thomas More bouwen volledig zelfrijdende elektrische racewagen

De racewagen weegt 250 kilo en rijdt zo'n 25 kilometer per uur. "Dat is minder snel dan onze vorige racewagens", beseft Schippers. "Maar we hebben een basisplatform gebouwd waarop volgend jaar weer verder gewerkt kan worden, om de snelheid omhoog te krijgen." Plaats voor een bestuurder of passagier is er niet. "Ook daar willen we aan werken, zodat we in de toekomst een hybride wagen hebben, die bestuurd kan worden maar ook zelfrijdend is."

De studenten willen volgend jaar, met de verbeterde versie van de zelfrijdende elektrische racewagen, deelnemen aan de Formula Student Competitie. Dat is één van de de grootste ingenieurscompetities ter wereld.