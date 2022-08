Zangeres Suzanne Vega in gesprek met Thomas Vanderveken: "Hoe is het zover kunnen komen in de VS?"

Over de politieke toestand in de Verenigde Staten in het algemeen is Suzanne Vega niet te spreken. “Het is die vreselijke onderbuik, die we lang niet zagen. Ik vraag me af wat er gebeurd is en hoe het zover is kunnen komen.” Vega noemt het zeer teleurstellend dat dit de nieuwe aard van de States is. “Het is een verloedering. Maar het zal niet zo blijven. Wij zijn beter, we hebben meer idealen dan dit.”