"Wie met vuur speelt, zal zich verbranden": China waarschuwt VS voor mogelijk bezoek aan Taiwan

De Verenigde Staten hanteren een één-Chinabeleid dat Peking diplomatiek erkent. Al geeft de VS Taiwan ook middelen om zichzelf te kunnen verdedigen. De Amerikaanse president Biden benadrukt in het telefoongesprek met Xi Jinping dat het Amerikaanse Chinabeleid niet gewijzigd is. Biden is zelf trouwens ook geen voorstander van Pelosi's mogelijke bezoek aan Taiwan.