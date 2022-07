Tentoonstelling rond devotieprentjes van toen en nu in museum De Mindere in Sint-Truiden: "Instagram avant la lettre"

Museum De Mindere deed enkele maanden geleden ook een oproep naar mensen om ook hun eigen devotieprentje te maken met daarop hun eigen "held". "De reactie was enorm", zegt Peter Preuveneers. "We kregen meer dan 300 inzendingen. 240 daarvan zijn in het museum tentoongesteld."

"Kunstschilderes Frida Kahlo is verschillende keren te zien op de devotieprentjes. Zij is bijzonder populair, misschien ook door de vele tentoonstellingen de laatste tijd rond haar persoon", lacht Preuveneers. "Maar er is ook een kunstenares die zichzelf heeft afgebeeld als chocolade heldin. Een andere kunstenares combineerde PJ Harvey met Ludwig van Beethoven, omdat die figuren haar veel steun geven." Maar ook kunstenaarscollectieven deden mee en ook de kunstacademie van Antwerpen. "We hebben dus zeker niet te klagen over de vele mooie en creatieve inzendingen", besluit Preuveneers.

De tentoonstelling "Sweet Devotion" is tot 15 november gratis te bezoeken in museum De Mindere in Sint-Truiden. Bezoekers kunnen ter plaatse ook een devotieprentje nomineren voor de publieksprijs.