Vandaag beslissen cipiers van Hasseltse gevangenis of ze gaan staken: "Om agressie en drugs aan te klagen"

"Wij zouden graag duidelijkheid hebben over de mogelijke schorsing van de cipier", zegt Kristof Muyters van de vakbond ACOD. "Daarover is er deze voormiddag een overleg met de directie. Voor 13 uur willen we weten of de man geschorst wordt of niet. Want we willen die beslissing zo snel mogelijk meedelen aan het personeel. Daarna zullen we zien of we gaan staken of niet."



Volgens de vakbonden worden de cipiers alsmaar vaker het slachtoffer van agressie, terwijl ze niet gesteund worden door de directie. "Over die miscommunicatie is gisteren wel een klein akkoord bereikt", zegt Muyters. "De kloof tussen het personeel en de directie zou gedicht worden door de oprichting van een aantal communicatiegroepen. Het is de bedoeling dat het personeel zo in de toekomst beter gehoord en gesteund kan worden. Want op dit moment is er geen enkele vorm van communicatie", besluit Muyters.

De cipiers klagen verder ook de vele mankementen aan technische installaties en infrastructuur aan en de aanwezigheid van drugs in de gevangenis en het ontbreken van controles daarop.