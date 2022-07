Stad Genk laat gat in draad herstellen en vraagt bewoners geen everzwijnen meer te voederen

Begin juli is in een kleuterklas in het centrum van Genk nog een big aangetroffen die verloren gelopen was. Op dat moment waren er door de schoolvakantie geen kinderen in de school. Door het voederen hebben everzwijnen minder schrik van mensen. Schepen Toon Vandeurzen: "Het zorgt er ook voor dat de dieren wennen aan mensen en dan gewoon door de stad wandelen op zoek naar eten. Dat zorgt voor schade aan bijvoorbeeld tuinen maar kan ook tot meer ongevallen op de weg zorgen.”