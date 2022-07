Vrouw van 19 valt in diepe gracht tijdens nachtspel van scoutsgroep in Loppem

In Loppem bij Zedelgem is een nachtspel van de scouts stopgezet nadat een lid van de groep in een gracht was gevallen. Dat gebeurde in de bossen aan de kampplaats Hopper Merkenveld. In het pikdonker viel een 19-jarige vrouw van de scoutsgroep plots in een drie meter diepe gracht. Volgens de eerste berichten gaat het goed met haar.