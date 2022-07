"Het beste van kopen én huren": wat is coöperatief wonen, het woonmodel dat Vlaanderen wil stimuleren?

"Laat ons eerlijk zijn: dit zal niet de norm worden", is Lootens realistisch. "In ons land word je met een baksteen in de maag geboren. Alleen zien we de laatste jaren wel dat er duidelijk nood is aan iets anders dan het klassieke huur- en koopmodel. Coöperatief wonen biedt daarvoor een oplossing."

In Zwitserland en Duitsland bestaat coöperatief wonen al langer en is het vrij populair. "In sommige landen zien we projecten die via coöperatief wonen tot dertig procent van de woonmarkt opnemen. Bij ons is dat nog marginaal, met enkele procentjes", zegt Lootens.