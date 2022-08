Wereldhepatitisdag gaat niet onopgemerkt voorbij in Limburg: gratis sneltests en hygiënische goodiebags

Ook Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) erkent vandaag hoe belangrijk de strijd tegen hepatitis C is. Ze investeert 150.000 euro om de werking van verpleegkundigen uit te breiden naar heel Vlaanderen in de strijd tegen de ziekte bij druggebruikers. "We hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met manieren om deze kwetsbare groep te bereiken. Het is nu tijd om wat we geleerd hebben toe te passen in heel Vlaanderen", aldus minister Crevits.