Nummer drie in twee maanden tijd: maak kennis met Rishi Sunak, de nieuwe én eerste niet-blanke premier van het Verenigd Koninkrijk

Rishi Sunak ziet het levenslicht in 1980 in een gezin van Indiase migranten. Zijn grootouders zijn in de jaren 60 met hun kinderen doorgereisd vanuit Oost-Afrika, waar zich sinds de 19e eeuw een grote Indiase gemeenschap bevindt.

Het gezin Sunak vestigt zich in Southampton, waar zijn vader een huisarts bij de NHS is en zijn moeder een apotheek runt. Sunak gaat naar school aan het exclusieve Winchester College, waarna hij "Philosophy, Politics and Economics" studeert aan de prestigieuze universiteit van Oxford. Tijdens zijn zomervakanties werkt hij als ober in een Indiaas restaurant in Southampton.

Vervolgens krijgt hij een beurs om een "Master of Business Administration" aan de universiteit van Stanford in Californië te volgen, waar hij zijn toekomstige vrouw Akshata Murthy leert kennen. Zij is de dochter van Narayana Murthy, een Indiase miljardair en oprichter van het IT-bedrijf Infosys. Het koppel trouwt in 2009 en heeft samen twee dochters.