Wielerrit in Ronde van Vlaams-Brabant ingekort door gebrek aan verkeersborden

De Ronde van Vlaams-Brabant is gisteren gestart in Huldenberg. Vanmiddag om 1 uur vetrekken de wielrenners in Tienen voor de tweede rit, maar die rit zal korter zijn dan gepland. “Dat is een heel "ambetante affaire" want we kregen bericht dat er te weinig verkeersborden waren”, zegt Freddy Nolmans van het wielercomité in Tienen. “Daarom hebben we beslist om het parcours in te korten. Dat is natuurlijk niet met de volle goesting van de inwoners van Hakendover.”