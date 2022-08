Actievoerders maken 1.900 tekeningen in Gentse straten: "Symbolisch voor het aantal daklozen"

"Elke dag melden zich nieuwe daklozen aan. Een oplossing kan eruit bestaan dat we voor die mensen een woning vinden. Nu zitten we in een systeem waarbij kinderen van hun ouders worden weggerukt als ze geen dak boven het hoofd hebben."

Gent liet vorig jaar al weten dat het meer zal inzetten op woonbegeleiding. "We gaan vooral werken rond preventie. Dat wil zeggen, ervoor zorgen dat niemand nog op straat moet leven", zei schepen Rudy Coddens (Vooruit) toen. "Maar het recht op wonen is ook iets waar de Vlaamse overheid een taak in heeft."

