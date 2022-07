Advertenties voor bitcoin en co worden aan banden gelegd: "Nepreclame met bv’s heeft al tot financiële drama’s geleid"

Aan dergelijke praktijken wil minister Van Peteghem nu eindelijk paal en perk aan stellen. “Virtuele munten raken steeds meer ingeburgerd in onze samenleving. Het is belangrijk dat wie met de beste bedoelingen in virtuele munten investeert, dat met kennis van zaken kan doen”, laat de minister weten in een persbericht.

“Financiële drama’s, zoals we deze de laatste maanden al te vaak lezen in de pers, moeten worden vermeden. We moeten de mensen beschermen. Daarom zijn strenge regels en strikte controles noodzakelijk.”