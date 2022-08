Al 700 vrachtwagens op Truckers for Life in Bekkevoort: organisatie stopt inschrijvingen

Na corona is het enthousiasme om deel te nemen aan de 6de editie van Truckshow Bekkevoort zo groot, dat de organisatie de inschrijvingen voor het evenement heeft stopgezet. Er hebben zich al 700 vrachtwagens aangemeld en dat is echt het absolute maximum.

“We hebben besloten om geen deelnemers meer in te schrijven voor onze truckshow”, zegt voorzitter Pieter Van Dooren van de vzw Truckers for Life. “Want het moet niet alleen allemaal veilig gebeuren, we moeten zoveel mogelijk trucks kunnen plaatsen en kijken welk aantal wij nog verantwoord vinden. En toen hebben we geconcludeerd dat we niet over de 700 deelnemers moeten gaan. We gaan nu proberen met dat aantal alles in zo goed mogelijke banen te leiden.”