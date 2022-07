Al zeker acht doden na overstromingen in de Verenigde Staten

"Het gaat om een natuurramp die nog steeds aan de gang is. Want er wordt nog meer regen verwacht, wat de situatie nog erger zou kunnen maken", zegt gouverneur Andy Beshear. Het is volgens de gouverneur onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De kans dat de dodelijke balans van het noodweer nog verder zal stijgen, is dus groot. Reddingswerkers proberen nog altijd toegang te krijgen tot bepaalde gebieden.

Gouverneur Beshear had eerder al de noodtoestand uitgeroepen voor een van de ergste en meest verwoestende overstromingen in de geschiedenis van Kentucky. Op tv-beelden zijn overstroomde straten en weggespoelde auto's te zien. Er zijn wellicht honderden huizen verwoest.